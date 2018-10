Microprocesadores modernos: una guía de 90 minutos [ENG]  

Te acabas de graduar en informática, donde diste un curso de hardware como parte de tu carrera, aunque quizás eso fue hace algunos años y te has perdido los detalles de diseño de procesadores desde entonces. En particular es posible que no tengas conocimiento de algunos temas clave que se desarrollaron rápidamente en los últimos tiempos, como pipelining, multi-core y multi-threading simétrico, instrucciones con vectores (SIMD) y cachés y jerarquía de memoria. Pero no te preocupes. Este artículo te pondrá al día rápido.