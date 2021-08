Michel Barnier, el pez gordo de la UE que quiere ser el próximo presidente de Francia [Ing]

El ex negociador jefe de la UE para el Brexit está haciendo una apuesta arriesgada por la presidencia francesa, apostando a que la seriedad y la experiencia en el gobierno le otorgarán el puesto más alto en 2022. Las encuestas, al menos por ahora, discrepan. Barnier aún no es oficialmente un candidato, ya que su partido Les Républicains tiene que decidir si celebrará una primaria este otoño. La cruel ironía para Barnier es que, si bien es un rostro familiar (y no siempre popular) para los británicos, los franceses no han seguido sus obras .