Un 'miau' que vale millones: el dineral que mueven los gatos en Tailandia y que les convierte en un motor de su economía
Venerados en manuscritos centenarios, los felinos mueven más de 11.800 millones de dólares en un país que ha convertido a estos animales en parte del día a día de sus calles.
gatitos
gatitos
Gry
Es impresionante, por comparar en España el cerdo mueve 25.000 millones al año.
O comen un montón de gatos o están super caros.
NoMeVeas
Un 'miau' vale millones y tu , currito, te vamos a tener que bajar el salario porque no estás siendo productivo
O comen un montón de gatos o están super caros.