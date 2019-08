El método Tarantino para dar con las canciones perfectas en sus películas

Su más reciente entrega, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie, cuenta incluso con su propia lista oficial en Spotify, en la cual destacan los sonidos de unos emergentes Deep Purple, el puertorriqueño José Feliciano y The mamas and the papas, entre otros. Quentin es un melómano. En innumerables entrevistas ha confesado ser poseedor de una habitación dedicada exclusivamente a sus discos, los cuales están ordenados por géneros y subgéneros y se ha convertido en un verdadero santuario al momento de trabajar.