El mes después del estreno de 'Por 13 razones' fue el mes con más suicidios juveniles de los últimos 19 años en EEUU

Según los datos del trabajo publicado en el Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, el mes posterior al estreno del programa hubo un aumento del 28’9% de suicidios entre los estadounidenses de 10 a 17 años. Fue el mes con un número de suicidios más alto de los últimos cinco años (de los últimos 19 años si hacemos caso de las declaraciones Jeff Bridge, el autor principal, en Associated Press) y el resto del año hubo 195 suicidios más de lo esperado si se hubieran mantenido las tendencias históricas.