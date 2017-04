Merkel tuvo que explicar 11 veces los "fundamentos" de comercio en la UE a Donald Trump [ENG]

Merkel dijo a sus miembros del gabinete que Trump tenía un conocimiento muy básico sobre comercio. El presidente Trump no entendía que Estados Unidos no puede negociar un acuerdo comercial con Alemania y debe hacerlo con la Unión Europea como bloque. "En diez ocasiones, Trump le pidió a la canciller alemana, Angela Merkel, que negociara un acuerdo comercial con Alemania, y respondía cada vez:" no se puede negociar con Alemania en solitario, sino con la UE ". "En la undécima negativa, Trump entendió el mensaje, 'Oh, haremos un acuerdo con Eur...