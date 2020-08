¿Te mereces una barbacoa este verano?

¿Cómo es posible que los anuncios de una organización que dice promover el cuidado del medio ambiente descuiden estos detalles? ¿Puedo hacer una barbacoa este verano? Pues no, de manera general, no puedes hacer barbacoas. Si quieres intentarlo deberías consultar la legislación autonómica y, en muchos casos, preguntar en el ayuntamiento si te dan permiso para hacer fuego. Pero, si te preocupa mínimamente el medio ambiente, no deberías ni plantearte la posibilidad de hacer barbacoas en el jardín en periodo de máximo riesgo de incendio.