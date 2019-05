Mercadona y los transportistas

Trabajo para una empresa de transporte frigorífico haciendo transporte nacional e internacional. Era la primera vez que me tocaba ir a un centro logístico de Mercadona. Tres días de viaje desde Alemania, llego a descargar a primera hora de la mañana, cuál es mi sorpresa, después de acular en el muelle; subo donde el encargado de almacén y me señala una carretilla eléctrica y me dice que descargue todos los pallets del trailer y los vaya poniendo donde él me diga, con un gesto de altanería.