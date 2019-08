¿Por qué el mercado laboral funciona mucho mejor en Reino Unido?

Llevo años viviendo en el Reino Unido y algo que me llama la atención es lo bien que funciona el mercado laboral en comparación con España. Los sueldos en profesiones no cualificadas son mucho mejores y en general es más fácil progresar y conseguir mejor sueldo y reconocimiento con el tiempo.

No se puede negar que la economía del Reino Unido es una economía potente y los británicos tienen sin duda una historia de situación económica privilegiada y de relaciones internacionales comerciales muy notables. Su posición en el mundo de las finanzas y la importancia de Londres como centro financiero son otros factores que contribuyen a que aparentemente su economía vaya tan bien. Sin embargo esto no explica totalmente por qué el mercado laboral funciona mucho mejor que el español.

Creo que hay varios factores e intuyo que la principal razón por la que es más fácil encontrar trabajo es que en general el trabajo está más repartido. Las siguientes generalizaciones, comparando el caso británico con el español, son apreciaciones personales que pueden ajustarse más o menos a la realidad y obviamente no son aplicables a todos los casos.

- En el Reino Unido hay más movilidad laboral. Las agencias de empleo llaman a los trabajadores para ofrecer trabajo, incluso sin buscarlo. No hay tanto miedo o reticencia a perder el empleo o a cambiar de trabajo, porque es más fácil cambiar.

- Hay más flexibilidad en las jornadas de trabajo, ajustándose a las necesidades laborales, más que a un horario rígido. Los jefes son en general más flexibles en este aspecto y confían más en los trabajadores. No se exige tanto quedarse en el puesto de trabajo cuando no es necesario. También es más común el reconocimiento de los jefes cuando se hace bien el trabajo y normalmente hay posibilidades de ascender.

- Están más normalizados los cambios en la jornada por situaciones personales (conciliación laboral). Se confía más en los trabajadores, por lo que para los jefes es más importante motivar a los trabajadores que controlarlos.

- Da la impresión de que en general los trabajadores intentan hacer su trabajo de acuerdo con las exigencias o requisitos, sin quedarse cortos y sin excederse tampoco. Por lo que he visto, las horas extras son menos comunes y en general se pagan.

- Se vive más pensando en las vacaciones que en el trabajo, por lo que hay menos frustración. El trabajo es algo que hay que hacer y hay que hacerlo bien. Aparentemente no se da tanta importancia al reconocimiento social ni al nivel académico. Simplemente hay que estar bien formado para el trabajo que se realiza.

- Se trabaja más desde casa, cuando es posible, y hay más trabajos de media jornada. El trabajo está más repartido y hay mucho menos paro.

- El vínculo entre la universidad y las empresas es probablemente mejor que en España. Durante mis estudios, recibía un mensaje semanal con muchas ofertas de trabajo para recién graduados o para estudiantes que se iban a graduar.

Estos factores se pueden resumir en que en general en Reino Unido hay más flexibilidad y reconocimiento, ética profesional, movilidad, conexión con la universidad y sobre todo más reparto del trabajo que en España. Posiblemente haya leyes y medidas que han contribuido a que el mercado laboral funcione mejor. Desconozco los detalles, pero creo que merece la pena analizar en detalle las diferencias entre ambos sistemas para mejorar el sistema español.

Con la automatización y el avance de las nuevas tecnologías, la riqueza que deriva del trabajo tiende a concentrarse, y si no se toman medidas aumentará la desigualdad. Cada vez va a haber menos trabajos que sólo puedan realizar personas, y va a ser menos necesario trabajar muchas horas, pero es vital que haya medidas que favorezcan el reparto de la riqueza; sin duda, una fiscalidad adecuada para que los que más tienen paguen más, y un salario mínimo y/o renta básica que garantice una calidad de vida decente (además de sanidad, educación y servicios sociales gratuitos). Muchos estudios económicos sugieren que el aumento de la desigualdad es peor para la economía.

Cada vez hay más casos de gente que trabaja cuatro días a la semana y/o a media jornada, mejorando su calidad de vida y mejorando la eficiencia el tiempo que trabajan. Desde mi punto de vista, es el camino que se debe seguir, ya que al repartir el trabajo, el paro disminuye, la riqueza se distribuye mejor, se tiene más tiempo personal y probablemente la economía funciona mejor.

El reparto del trabajo puede llevarse a cabo de distintas formas. Los empresarios pueden jugar un papel importante, ofreciendo trabajos a tiempo parcial o semanas de menos horas. Como trabajadores podemos contribuir a la distribución del trabajo no realizando horas extras (especialmente no remuneradas), o trabajando a tiempo parcial, menos días o menos horas a la semana, cuando la situación personal lo permita. Obviamente no siempre es fácil. Finalmente, como votantes podemos exigir que se tomen medidas para mejorar en esta dirección.

El paro en España es preocupante, especialmente el desempleo juvenil, y afecta a muchas familias actualmente. Creo que es posible mejorar notablemente la situación aprendiendo de otros modelos que funcionan mejor, al menos en algunos aspectos, pero es una tarea de todos. Los tiempos que vivimos son cruciales para decidir el escenario laboral del futuro. Con el avance tecnológico, una gran parte de los trabajos no serán necesarios y como consecuencia va a haber una concentración de riqueza que beneficiará a las empresas que suplanten estos trabajos. Si no se ponen medidas, en unos años probablemente mucha gente no tendrá trabajo y vivirá en malas condiciones. Sin embargo, si se distribuye el trabajo y la riqueza, con la tecnología se puede conseguir reducir o eliminar la pobreza, que tengamos que trabajar menos y sobre todo en trabajos de calidad, y que podamos disfrutar de más ocio y calidad de vida.