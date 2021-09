El mercado laboral es un estercolero

No es algo de ahora, pero los nuevos planteamientos, que no son más que la explotación de siempre rebozada de una capa de falsa emprendeduría casposa y posmoderna, lo han enmierdado aún más. Sí, siempre puede ser peor. El otro día navegaba en mis rollos cuando me topé con un publireportaje maquetado con apariencia de noticia con este titular que colgaba de una sección llamada “Moda“.