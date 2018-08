El mercado de las criptomonedas se hunde

Otra de las criptomonedas con caídas alarmante es el Ether, que al momento de la redacción pierde la barrera psicológica de los US$ 300. No hay dudas que Ethereum es una de las criptomonedas más prometedoras del ecosistema, pero eso no quita que el mercado la esté castigando con dureza. Uno de los grandes problemas que enfrenta es la cantidad de ICOs que se han montado en su plataforma, siendo algunas de ellas estafas, lo que ha generado mala prensa.