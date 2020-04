Mentiréis, pero no convenceréis

«Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta; pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta: razón y derecho en la lucha». Miguel de Unamuno perdió el miedo y la paciencia y pronunció estas palabras en 1936, en la Universidad de Salamanca, su casa. Cuando veo las cifras de muertos, la situación de las residencias y cómo la maquinaria de propaganda del Gobierno de Castilla-La Mancha rueda con más intensidad que nunca, me pregunto si convencerá, porque d