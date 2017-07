La menstruación en el espacio, un dilema para la NASA durante mucho tiempo

Si tener el periodo en el planeta Tierra con gravedad y muchos métodos para lidiar con ella es un verdadero idilio, alguna vez te has preguntado cómo es tenerla en el espacio y cómo hacen las astronautas para poder luchar contra los molestos fluidos. Un año antes de la llegada de las féminas para prepararse como astronautas, la NASA había realizado un estudio en donde detallaba lo siguiente: "una mujer hormonada y menstruando no será capaz de controlarse en el complicado entorno de una nave espacial, aunque no es algo de lo que debamos preocupa