El mensaje del expresidente José Mujica que te hará reflexionar sobre tu vida  

"Tienes que pensar que las megalópolis son un disparate, y que el hombre puede pensar en ciudades pequeñas, unidas, en derredor de una vía, donde no se tenga que demorar tres o cuatro horas para ir a trabajar a diario. no puede haber felicidad en esas condiciones",José Mujica está seguro que la felicidad humana "no se puede lograr por decreto", pensar un medio que cambie mucho los horizontes con los que conducimos nuestra civilización, en estos días "tiene un explosivo crecimiento (económico), pero no necesariamente somos más felices.