Mensaje anónimo de un anarquista sobre el fin del mundo

"Desierto. Manifiesto Postecologista" (Melusina, 2017) es un mensaje para activistas desde el activismo, un doloroso acto de sinceridad de un amante de la naturaleza para todo aquél que se sienta preocupado por los efectos del cambio climático, y en general, por el futuro del mundo en el que vivimos. El libro parte de afirmaciones que dejan sin aliento: no hay un movimiento mundial contra el capitalismo, nunca lo ha habido ni lo habrá. "No va a haber una revolución global y el mundo no será salvado".