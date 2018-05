Menores inmigrantes solos: la mano que nadie sostiene

He venido a España porque tenía un sueño que no podía cumplir en mi país”, dice Ahmed desde Ceuta. Las pantallas son, muchas veces, la única fuente de información sobre la que se ha forjado el “sueño europeo” que lleva a miles de menores a dejar sus países y cruzar solos la frontera. Los que lo consiguen y llegan a España se convierte en menas (menores migrantes no acompañados), una figura llena de contradicciones por un sistema de acogida, protección e integración que no funciona como se esperaría.