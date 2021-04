Menores Extranjeros No Acompañados (MENA): objetivo de criminalización de los bulos

Los MENA (Menores Extranjeros No Acompañados) como dicen las siglas, llegan aquí sin madre, sin padre, sin tutor, suelen ser niños o jóvenes, que no llegan a los 18 años. La mayoría de ellos, 80%, no tienen permiso de residencia legal en España. Os contamos cómo se han convertido en uno de los objetivos de la desinformación.