Menorca se queda sin piedra de 'marès' por la demanda de extranjeros

Sin existencias. Las canteras de marès de la Isla no dan abasto. La demanda es superior a su capacidad de extracción. Y algunas anuncian que entre el trabajo ya contratado y el ritmo de producción, los pedidos que se hagan a partir de ahora no podrán suministrarse hasta dentro de un año. Los constructores están preocupados. No pueden satisfacer la demanda de sus clientes. Este boom se produce por el repunte de la rehabilitación y reforma de casas tradicionales menorquinas y predios, ya sea para el disfrute de sus propietarios...