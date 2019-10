Meneame tiene un problema de libertad: -4 de karma por decir "los usuarios más ultras".

Todo sucedió en esta noticia www.meneame.net/story/jose-luis-medina-lapieza-era-alcalde-pce-sanluca sobre un alcalde del PCE que fue procesado por acusaciones falsas de corrupción en los 80, y finalmente absuelto. Las acusaciones sirvieron para justificar un pacto del PSOE y las fuerzas de la derecha que unieron sus votos para quitarle la alcaldía. De nada sirvió que después se declarara su inocencia.

Pues bien, en dicha noticia @mamandurrio publicó el siguiente comentario:

Hombre, si era del PCE creo que estuvo justificado hacer lo que se hizo. Igual que si hubiera sido de Falange o de otro partido extremista. El objetivo fue preservar la democracia.

A ello se sumó que algunos de los usuarios más derechistas de meneame ( "bat00lo, JepGambardella, mgah...) empezaron a negativizarla pese a ser absolutamente veraz. Y yo publiqué el comentario objeto del strike:

Los usuarios más ultras de meneame negativizando la noticia y @mamandurrio justificando que se procese falsamente a una persona porque era del PCE y "ponía en riesgo la democracia" (ya lo hemos visto en estos 40 años, que el PCE ha destruido la democracia). Vomitivo...

Y hoy me encuentro con que me han metido un strike (-4 de karma) por el comentario en cuestión. Me lo califican como "contenido inapropiado" para justificar la censura.

En su día me metieron otro strike por llamar "facha" a @nonfotis. Eso provocó que otros usuarios empezaran a llamárselo y no se les strikeara para evitar el efecto llamada. En aquella ocasión se me imputaron "insultos directos" (lo cual me parece ilógico, pues facha no es un insulto sino una definición ideológica). Pero el strike de hoy es doblemente arbitrario. Primero porque no hay ningún insulto en él, sino sólo críticas. Y segundo porque, precisamente por ello, no se me strikea por insultos, sino por poner "contenido inapropiado". Esa frase era coherente en el lenguaje de los censores franquistas, pero no en una página que respete mínimamente la libertad de expresión. Porque nuestro derecho a opinar está por encima de lo que un @admin pueda considerar "inapropiado" (es decir, de lo que le guste o disguste personalmente).