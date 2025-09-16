Menéame: gracias por las risas

Llevo siendo usuario de esta web más o menos desde 2008, habiendo creado y borrado incontables cuentas durante ese periodo. Siempre me atrajo por su capacidad de difusión, sus noticias difícilmente encontrables en los grandes medios y las interesantes opiniones que podías hallar por aquí. Y, si soy honesto, por sus dramas y los cientos de horas de risas que me han proporcionado. Seguro que a la inmensa mayoría de quienes me leéis la vida os obliga a ser serios y responsables prácticamente todo el tiempo, aparte de regaros con múltiples momentos dolorosos y sinsabores. Por eso es bonito tener un lugar donde volver a ser niño y partirte de risa con los troleos, excentricidades, afrentas, odios eternos, discusiones interminables, discursos trágicos sobre la supervivencia de Menéame debido a la permisividad con los muros de pago o las duplicadas, y dramas en general que nos ofrecen tantos usuarios esta web (entre ellos yo).

Para que el espectáculo funcione y sea verdaderamente divertido, hace falta combinar dos tipos de usuarios: primeramente los que se toman Menéame más en serio que la vida real y consideran que permitir noticias de webs con poco pedigrí, tolerar que se envíen al sub actualidad eventos con más de 24 horas de antigüedad o que se cambie una coma de una entradilla, son crímenes equiparables a un asesinato agravado. Y el segundo tipo de usuarios son los que les trolean. Las interacciones entre ambos (y entre ellos y otros especímenes aún más particulares) dan lugar a magníficas anécdotas que aún me hacen reír hoy. Seguidamente, os paso una selección:

¿En qué web que no sea Menéame puedes insultarte con el propietario en vivo y en directo? Dentro de nuestra fauna local, Benjami destaca por su gatillo fácil a la hora de insultar a los users. Y eso le vuelve entrañable. Hace unos días, empezó a llamarme puto cáncer de mierda. Y yo, tras unos 10 comentarios en los que me calificaba así, decidí llamárselo a él. El resultado fue una conversación enmarcable en el humor absurdo y el esperpento que todavía me produce carcajadas. Aquí tenéis un extracto www.meneame.net/notame/3695012

¿Delay es una persona o un ente? Especulaciones sobre una chupipandi más. Todos conocéis al hiperprolífico Delay, autor de cerca de una decena de envíos todos los días del año, la mayoría de los cuales llegan a portada. Mucho se ha hablado de él ¿Es una persona entregada mañana, tarde y noche a la lucha contra la ancianicida Ayuso a través del envío de noticias a Menéame? ¿Son varias personas compartiendo una cuenta? ¿Es un ente sobrenatural?

Estas preguntas aún no tienen respuesta, pero ayer se especulaba con que integra una chupipandi (grupo cerrado de usuarios que se votan entre sí) porque, siguiendo un patrón, votó velozmente este envío sobre orquídeas de Dakaira (hoy pazentrelosmundos) con los mismos usuarios que, también velozmente, suelen votarse mutua y rápidamente sus envíos recíprocos www.meneame.net/m/ocio/como-cultiva-planta-wasabi Se está hablando de cambios en el algoritmo para corregir estas conductas www.meneame.net/m/Artículos/resumen-propuestas-detalle-cambios-relaci Que Dios nos coja confesados.

Pafman, Pafcat y la IP murciana. Pafman (posteriormente Elenatripillas) era un usuario asiduo del nótame que se llevaba genial con los antiguos admins y su grupo de amigos. Pero algo se rompió, y acabó muy enemistado con Charles Dexter y Ripio. E inició una guerra de negativos (en los envíos) con este último. El uno votaba negativo los del otro y el otro los del uno, aunque creo que Pafman era más sañudo que Ripio. En dicha tesitura y hará un año, un mamón anónimo decidió registrar cuentas con nombres de personajes del cómic de Pafman (Pafcat, etc) y votar negativo los envíos de Ripio. Éste montó en cólera y dijo que se bajaba del barco (del consejo consultivo cuya cuota son 50 euros, entiendo) si se toleraban estas conductas www.meneame.net/story/descubren-londres-tramo-intacto-calzada-romana-2 Al final, Pafman fue strikeado.

Los viejos admins (que todavía andaban por aquí con poderes) afirmaron que el autor de este ataque de falsa bandera tenía IP murciana. Dado que yo soy murciano, entiendo que apuntaban hacia mí. Me sorprende que me crean capaz de semejantes crímenes.

El spammer de mediatize. Tras la gran guerra meneante que derivó en strikes, baneos y exilios de un relevante número de usuarios a quienes los viejos admins tenían tirria (omoloc, Pavla, Zurditorium, Helisan, anarion o un servidor) apareció un misterioso spammer que realizaba envíos criticando el autoritarismo de los admins y promocionando mediatize. Los viejos admins le cerraban los envíos y se los editaban con mensajes burlones e insultantes, pero eso reforzaba al spammer, que se partía la caja viendo cómo les sacaba de quicio. Al final, impusieron medidas draconianas como prohibir palabras (tus comentarios y envíos no podían contener las palabras mediatize, helisan o livingstone), banear blogspot o imponer un karma superior a 6 para realizar envíos. Con esta última medida, el spammer cesó sus ataques, pero Menéame se bunkerizó de tal modo que su actividad acabó decreciendo notablemente.

Aún se me saltan las lágrimas cuando leo los envíos del spammer editados por los admins www.meneame.net/search?q=grillao&w=links&p=tags&s=&h=& o www.meneame.net/search?q=mursia&w=links&p=tags&s=&h=&a o www.meneame.net/search?q=lloripandi&w=links&p=tags&s=&

Lo dicho: gracias, Menéame, por todos los momentos de risas que me has dado (muchos más que los citados, pero tampoco es cuestión de que el artículo sea kilométrico). Y vosotros ¿Qué anécdotas divertidas habéis vivido en nuestra web?