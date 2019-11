Mendoza se lleva de Murcia a Madrid el domicilio fiscal de la UCAM

El presidente de la Universidad Católica lamenta tener que hacerlo por culpa del "castigo" al que le somete la Agencia Tributaria. Mendoza explicó que "el domicilio fiscal y social me lo llevo. No puede ser que la Agencia Tributaria, por las donaciones que hemos hecho en los últimos cuatro años a cerca de 200 asociaciones, nos haga pagar varios millones de euros. Lamentablemente es una pérdida para Murcia de más de 70 millones de euros, pero es que no puede ser, es una injusticia que no tiene nombre".