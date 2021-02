Recordamos este clásico romántico que no pasa de moda. Un recuerdo que se vive en cada suspiro, en cada despedida y en cada nuevo rencuentro. Sydney Pollack logra una vez más emocionarnos y anhelar ese algo que no siempre se da por perdido. Decía Joaquín Sabina que las «historias de amor no tienen final feliz. Si es amor, no tendrá final y si lo tiene, no será feliz». Sin embargo,