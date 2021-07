Memorias del cine quinqui de mano de un cámara de la trilogía de "Perros Callejeros"

¿Cómo se gestó la película "Perros Callejeros"? ¿Por qué El Vaquilla no pudo protagonizar la película y se tuvieron que inventar el personaje de El Torete? El cámara Paco Martín, que trabajó en las películas del director Jose Antonio de la Loma, cuenta las anécdotas del rodaje de la trilogía más famosa del cine quinqui. Cómo se filmaban las persecuciones en coche, cómo era la relación con los actores amateurs, cómo no se pudo rodar en el barrio de la Mina de Barcelona porque los vecinos no querían perpetuar el estigma de mal barrio...