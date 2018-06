En memoria de mi padre, Álvaro de Lapuerta

Seré una ingenua y una romántica, o quizás lo habré sido. Ser hija de Álvaro de Lapuerta me ha ayudado a ver que existen (¡y triunfan!) 'periodistas' que publican sin cesar los infundios que desde la sombra les cuentan tipos que ya están o pronto estarán condenados por lo que son, mientras arrojan a la papelera las cartas que les envían los difamados por ellos. No conviene que se sepa no ya que la realidad les arruinaría sus fabulosos titulares, sino que estos no son más que embustes de intenciones torticeras.