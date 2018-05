Melendi: "He recuperado la fe cristiana"

El músico Ramon Melendi Espina ha sufrido una enorme transformación física y musical. Ahora declara: "yo he recuperado la fe. La cristiana. Y eso me ha llevado a analizar mi vida en retrospectiva." Dice que fue educado "en un falso catolicismo. Lo bueno es que con los años nos vamos rediseñando." Al cristianismo lo define como "creer en una persona y no como lo vende una religión sino como lo que era, alguien que veía más allá en los seres humanos. Jesucristo te decía 'no juzgues' y eso mismo lo afirmaban Buda o Platón."