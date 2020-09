‘Melania and Me’: siete claves del libro de la examiga de la primera dama estadounidense

Stephanie Winston Wolkoff formaba parte del círculo íntimo de los Trump, hasta que dejó de serlo. Sus memorias, que se publican hoy, son un cuento con moraleja. Melania Trump era la hermana que Stephanie Winston Wolkoff nunca tuvo. “Muy segura de sí misma, perfectamente peinada, la máxima hermana mayor”, escribe la ex asesora sénior de la primera dama estadounidense en Melania and Me (Melania y yo), el épico libro que promete contarlo todo y que sale a la venta este martes. Durante 15 años, las dos mujeres eran como “Lucy y Ethel o Snooki y...