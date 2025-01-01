La mejor estrategia matemática para encontrar la pareja perfecta es rechazar al primer 37% y luego elegir a la mejor de las siguientes

Resulta que el dato es más o menos el mismo que en el problema de la secretaria, aunque con una vuelta de tuerca. En el original, que data de 1949, el problema es tratar de contratar a la mejor secretaria de entre 100 candidatas, pero: (…) Solo podemos entrevistar a cada persona una vez. Después de cada entrevista, hay que decidir si la contratamos o no. Si decidimos que no, perdemos la oportunidad para siempre.
| etiquetas: estrategia , matemáticas , pareja
Encima, los muy guasones, hablan del primer 37, como si hubiesen muchos.
Debo de haber vivido una vida monacal , está noticia no me sirve.
1) Como dice #1, para rechazar 37 tienes que haber salido con 100, pero es que además tienes que saber con cuánta vas a salir en total para rechazar primero a un numero concreto.
2) Tú rechaza, rechaza...que te vas a quedar con todos los recortes.
3) La estrategia para encontrar la pareja perfecta es tener toda la suerte del mundo...y darte cuenta cada mañana.
Las matemáticas no se llevan bien con errores del 17%