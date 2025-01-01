edición general
6 meneos
62 clics
La mejor estrategia matemática para encontrar la pareja perfecta es rechazar al primer 37% y luego elegir a la mejor de las siguientes

La mejor estrategia matemática para encontrar la pareja perfecta es rechazar al primer 37% y luego elegir a la mejor de las siguientes

Resulta que el dato es más o menos el mismo que en el problema de la secretaria, aunque con una vuelta de tuerca. En el original, que data de 1949, el problema es tratar de contratar a la mejor secretaria de entre 100 candidatas, pero: (…) Solo podemos entrevistar a cada persona una vez. Después de cada entrevista, hay que decidir si la contratamos o no. Si decidimos que no, perdemos la oportunidad para siempre.

| etiquetas: estrategia , matemáticas , pareja
5 1 0 K 66 cultura
5 comentarios
5 1 0 K 66 cultura
Apotropeo #1 Apotropeo
Con las personas no funcionan los decimales, así que para desechar el 37% , tienes que haber salido con cien personas.
Encima, los muy guasones, hablan del primer 37, como si hubiesen muchos.

Debo de haber vivido una vida monacal , está noticia no me sirve.
0 K 9
TipejoGuti #2 TipejoGuti *
A ver, por partes., como los meteorólogos.
1) Como dice #1, para rechazar 37 tienes que haber salido con 100, pero es que además tienes que saber con cuánta vas a salir en total para rechazar primero a un numero concreto.
2) Tú rechaza, rechaza...que te vas a quedar con todos los recortes.
3) La estrategia para encontrar la pareja perfecta es tener toda la suerte del mundo...y darte cuenta cada mañana.
1 K 20
Tertuliano_equidistante #3 Tertuliano_equidistante
#2 #1 Ya me leo el artículo por vosotros. Pueden usarse decimales, no tiene que ser el 37% exacto
0 K 10
Apotropeo #4 Apotropeo
#3 si sólo sales con 5 personas, lo más parecido es 1 ó 2 (20% ó 40%).
Las matemáticas no se llevan bien con errores del 17%
0 K 9
#5 Grandpiano
#1 #2 Si os leyeseis el artículo, sabríais que explica qué fórmula hay que usar cuando no hablamos de 100 personas, sino de cualquier otro número x. Solo hay que dividirlo por e.
0 K 9

menéame