Mehdi Hasan: "La mayoría de la gente hace la pregunta y sigue adelante. Yo no" (eng)

"Todos sabemos que el presidente es un mentiroso patológico", dice Mehdi Hasan desde su oficina en Washington DC. "Pero las mentiras que ha estado diciendo sobre el coronavirus no son una broma; cuestan vidas estadounidenses. El hecho de que los medios estadounidenses no se hayan enfrentado a Trump por esas mentiras en tiempo real hace a parte de los medios, lamento decirlo, también cómplices en parte de esas muertes. La prensa estadounidense no quiere buscarse problemas.La mayoría de la gente hace la pregunta y sigue. Yo no".