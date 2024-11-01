Medvedev dice que el derribo de drones rusos en Ucrania por parte de países de la OTAN supondría una guerra

El expresidente ruso Dimitri Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, ha advertido este lunes de que el derribo de drones rusos en Ucrania por parte de países de la OTAN implicaría el estallido de una guerra entre Moscú y la Alianza Atlántica."La aplicación de la idea provocativa de Kiev y otros idiotas sobre la creación de una 'zona de exclusión aérea' sobre Ucrania y la capacidad de países de la OTAN de derribar drones rusos únicamente significarán una guerra entre la OTAN y Rusia", ha dicho.