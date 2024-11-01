edición general
Medvedev dice que el derribo de drones rusos en Ucrania por parte de países de la OTAN supondría una guerra

El expresidente ruso Dimitri Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, ha advertido este lunes de que el derribo de drones rusos en Ucrania por parte de países de la OTAN implicaría el estallido de una guerra entre Moscú y la Alianza Atlántica."La aplicación de la idea provocativa de Kiev y otros idiotas sobre la creación de una 'zona de exclusión aérea' sobre Ucrania y la capacidad de países de la OTAN de derribar drones rusos únicamente significarán una guerra entre la OTAN y Rusia", ha dicho.

sarri
Medveded y su amenaza semanal, que tío más pesao.
9 K 75
Enésimo_strike
#1 ¡y estamos a lunes!
1 K 22
sarri
#8 Así se lo quita de encima y puede ir a casa a tocarse mientras acaricia el ICBM que tiene en la mesita...
1 K 20
YoSoyTuPadre
#1 ya, pues la amenaza que se ve que funciona:
x.com/descifraguerra/status/1967214554485543248

Los "dispuestos" quieren operar en Ucrania sin que Rusia los ataque, y Rusia les dice por activa y por pasiva que si entrar pasan a ser automaticamente objetivos, incluídos cazas que no aterrizasen en suelo ucraniano, ellos verán
1 K 24
sarri
#12 Pero eso no es así desde el primer día?
0 K 9
ombresaco
¡qué ganas tienen de guerra!
2 K 32
antesdarle
Valientes hijos de puta.
1 K 21
Javi_Pina
Ahá, y sobrevorar territorio OTAN con drones militares sin permiso eso ya tal...
1 K 20
Gry
Ale, ya sabemos cómo provocar la "invasión rusa" de forma que los EEUU no tengan que intervenir. :-P
0 K 17
Khadgar
¿Aún no han terminado con Ucrania y ya están pensando en conquistar Europa? :troll:
0 K 16
osmond
Con el mismo argumento se podría decir que si Rusia destruye armamento europeo en territorio ucraniano también sería casus belli.
1 K 16
Dr.Who
Medvedev se droga con cositas muy fuertes. xD
0 K 12
Enésimo_strike
¡Dejarme bombardear en paz, belicistas!
0 K 11
Joaker
Pues haber si mantienen esos drones sobre cielos Ucranianos y dejen de mandarlos sobre Polonia y Rumania "accidentalmente".
0 K 7
antesdarle
#6 a ver si los mantienen en Rusia y se los meten por el culo
3 K 31

