El Mediterráneo es el mar más esquilmado por la pesca comercial del mundo

Lo avisos no paran de llegar: la sobrexplotación del mar Mediterráneo no afloja. Las sardinas, las merluzas o los boquerones que crían en estas aguas no dan a basto para reponer sus poblaciones al ritmo que les imponen las industrias pesqueras. La sobrepesca no amaina lo suficiente como para alcanzar niveles sostenibles según la ONU. Un documento muestra que dos tercios de las especies comerciales del Mediterráneo se pescan de manera insostenible: esta región (junto a su adyacente el Mar Negro) es la que padece un mayor sobrepesca del mundo.