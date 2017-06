Nadie ataca furibundamente a los que piensan que la Tierra es plana porque no hay un debate real acerca de eso, porque esa dialéctica se superó hace siglos. ¿Hace siglos? Oh, wait! Un pequeño grupo de indomables famosos que han tenido acceso a una educación eficaz (por más que no la hayan aprovechado), siguen pensando que el planeta Tierra no es esférico (y achatado por los polos).