Médicos de Madrid plantean interrumpir las PCR a contactos sin síntomas ante el desborde del sistema

"Expusimos a la Consejería que dado que la demora en los resultados no permite cumplir el protocolo de iniciar el rastreo pronto, deja de tener sentido. La PCR no tiene valor, no cumple su función. No nos dejan cumplirla", explica una médica del centro de salud General Ricardos, donde han limitado durante unos días la toma de muestras solo a los contactos sintomáticos. La espera media para confirmar un positivo alcanzaba los 10 días, de manera que el resultado llegaba una vez cumplido el periodo de cuarentena.