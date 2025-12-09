Los médicos inician su tercera huelga del año

Serán hasta cuatro días de parón consecutivos para reivindicar un estatuto propio que reconozca sus particularidades. El Ministerio de Sanidad pide "responsabilidad". Sanidad garantiza que el borrador, al que se ha llegado tras más de 60 reuniones con sindicatos, comunidades y otros actores implicados, atiende "todas aquellas demandas que se encuentran dentro de su ámbito competencial", pero que no puede incluir muchas de las exigencias sindicales porque invaden las competencias autonómicas o son anticonstitucionales.
| etiquetas: médicos , inician , tercera , huelga
Espero que la sanidad privada que supongo defenderá, le acabe de joder la vida.
De todas maneras, no te sulfures, si el buscador ya no sirve para nada...
1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida
Estoy convencidiiiiiiiiiiisimo que votar a mendrugos/as dañinos que pauperizan y vapulean la salud pública, la investigación, la ciencia y cualquier cosa que sustenta el estado de bienestar es lo mejor de cara a un futuro cercano. ¡Como todos somos inmensamente ricos que se jodan los pobres ! (que me han dicho que son otros no yo.)
Sigamos jugando que hay números para todos.
seom.org/notas-prensa/105943-1-de-cada-2-hombres-y-1-de-cada-3-mujeres
Ese no está, o si está es inútil.