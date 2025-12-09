Los médicos inician su tercera huelga del año

Serán hasta cuatro días de parón consecutivos para reivindicar un estatuto propio que reconozca sus particularidades. El Ministerio de Sanidad pide "responsabilidad". Sanidad garantiza que el borrador, al que se ha llegado tras más de 60 reuniones con sindicatos, comunidades y otros actores implicados, atiende "todas aquellas demandas que se encuentran dentro de su ámbito competencial", pero que no puede incluir muchas de las exigencias sindicales porque invaden las competencias autonómicas o son anticonstitucionales.