Los médicos inician su tercera huelga del año

Serán hasta cuatro días de parón consecutivos para reivindicar un estatuto propio que reconozca sus particularidades. El Ministerio de Sanidad pide "responsabilidad". Sanidad garantiza que el borrador, al que se ha llegado tras más de 60 reuniones con sindicatos, comunidades y otros actores implicados, atiende "todas aquellas demandas que se encuentran dentro de su ámbito competencial", pero que no puede incluir muchas de las exigencias sindicales porque invaden las competencias autonómicas o son anticonstitucionales.

#10 pirat *
"Todo por los pacientes..." dice, el del comentario destacado y quien realiza el envío ¡ Que trozo de carne más chungo !
Espero que la sanidad privada que supongo defenderá, le acabe de joder la vida.
#1 Africano *
y en plena epidemia de gripe... Todo por los pacientes...
#7 maestrodenada
#1 pues haz algo por los médicos, apoyarles en las huelgas anteriores saber que su bienestar es el nuestro como pacientes y que echar 32 horas seguidas no es bueno ni para ellos ni para ti. Los que no miran por los pacientes son los políticos, contra antes lo entendamos mejor, el problema no es wl trabajador de al lado.
chatOGT #13 chatOGT
#7 ni bueno ni justo
MyNameIsEarl #8 MyNameIsEarl
#1 como crees que se logran los derechos? Parando cuando no afecte a nadie? Sus derechos son la salud de nuestro futuro.
#2 DatosOMientes
Lo de las etiquetas es de traca. ¿Hay alguien que las use bien?
#3 Africano *
#2 las etiquetas ya no valen para nada, salvo para hacer click en lugar de usar el buscador.
#4 DatosOMientes
#3 Gracias a gente como tú, que las pone al tuntún.
#5 Africano
#4 bueno, están relacionadas con el título.
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#4 Tu como no envías nada no tienes ese problema, verdad, :troll:
#15 DatosOMientes
#6 Las pocas que envío tienen unas etiquetas significativas. Si hasta tienes el [diagnosticar] para ver si son muy genéricas.
chatOGT #14 chatOGT
#2 es que ni las comas.


De todas maneras, no te sulfures, si el buscador ya no sirve para nada...
autonomator #9 autonomator
yo sigo dejando esto por aqu ( si al menos despierta alguna neurona de alguien me conformo):

1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida

Estoy convencidiiiiiiiiiiisimo que votar a mendrugos/as dañinos que pauperizan y vapulean la salud pública, la investigación, la ciencia y cualquier cosa que sustenta el estado de bienestar es lo mejor de cara a un futuro cercano. ¡Como todos somos inmensamente ricos que se jodan los pobres ! (que me han dicho que son otros no yo.)
Sigamos jugando que hay números para todos.
seom.org/notas-prensa/105943-1-de-cada-2-hombres-y-1-de-cada-3-mujeres
frg #11 frg
Tú eres tonto. Habla con tu médico de cabecera, normalmente no más de 5 minutos, y les preguntas indignado como pueden hacer huelga. Si te contesta acabarás con la cabeza gacha por no ver los problemas tan evidentes que tienen.
frg #12 frg
¿El buscador? xD xD

Ese no está, o si está es inútil.
