La mayoría de los grandes inversores siguen tachando al bitcoin de burbuja

El bitcoin, la criptomoneda de referencia, marcó este martes un nuevo récord tras rebasar los 62.000 dólares (52.089 euros). El auge de su precio se consolida con la entrada de inversores institucionales, entre ellos grandes gestoras, pero, aún así, los grandes inversores no consideran este escenario como estable. Según la encuesta a gestores de fondos de Bank of America, el 74% de los 200 gestores preguntados lo califican de burbuja. Por el contrario, solo el 16% piensa que no es así, mientras que el 10% no responde.