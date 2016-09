La mayor condena de la historia por maltrato animal, para unos ganaderos de Murcia

3 meneos 18 clics

usuarios: 2 anónimos: 1 negativos: 2 compartir:

Este martes, cuatro años después, ha tenido lugar el juicio en el que el Ministerio Fiscal pedía un año de prisión y tres de inhabilitación para los cuatro trabajadores que durante un año maltrataron de forma "cruel" a los cerdos. Los ex empleados, entre los que se encuentra el por entonces encargado de la granja, han aceptado la pena que solicitaba la Fiscalía, pero no entrarán en la cárcel por no tener antecedentes penales, informa EFE.