El mayor argumento contra las mascarillas frente al coronavirus tiene problemas: no parece que nos hagan más descuidados

Si hubiera que escoger una, solo una, de las grandes polémicas de la pandemia, creo que la de las mascarillas sería la polémica clave. No sólo por el ruido que levantó el hecho de que el Gobierno dijera que "no eran necesarias", sino por lo rápido que cambió de criterio para pasar a hacerla obligatoria. El debate fue, es y ha sido inmenso; pero lo más preocupante es que, como explicamos en su momento, muchos de los argumentos no tenían apoyo empírico directo.