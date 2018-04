May ordena a submarinos británicos que se preparen para atacar Siria

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, ha ordenado enviar submarinos británicos a una distancia de la cual sea posible lanzar misiles sobre Siria, así lo informó The Telegraph. Se esperan ataques para el jueves por la noche. Según The Telegraph, May convocó a una reunión de emergencia del Gabinete para el miércoles 11 de abril por la noche, interrumpiendo las vacaciones de Pascua de los ministros.