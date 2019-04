May, abierta a una prórroga flexible del brexit hasta que haya pacto de salida

La primera ministra británica, Theresa May, se mostró hoy abierta a una prórroga del brexit que permita al Reino Unido salir de la Unión Europea tan pronto como el Parlamento británico haya aprobado un acuerdo de retirada. "He pedido una extensión hasta el 30 de junio, pero lo que es importante es que cualquier extensión nos permita salir en el momento en el que ratifiquemos el acuerdo de salida, de modo que podamos salir el 22 de mayo", dijo May a su llegada a la cumbre de líderes europeos que deben decidir si conceden esta prórroga.