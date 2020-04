Máximo Sandín: COVID-19. Sobre virus, asesinos y estrategias. ¿Es un virus de laboratorio?

Parece una obviedad afirmar que la crisis mundial que se ha desatado como consecuencia de la pandemia producida por el covid 19 no tiene precedentes en la historia. Lo que no es tan evidente es por qué si esta pandemia se produce como se afirma desde el ámbito científico, es decir, por el “salto” espontáneo del virus de algún animal al hombre, no se han producido continuamente epidemias de origen viral a lo lago de la historia. Pretendo que sea el lector el que obtenga sus propias conclusiones de los datos que voy a exponer.