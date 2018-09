Mauricio Macri: "Tengo que estar tranquilo porque si me vuelvo loco les puedo hacer mucho daño"

"Trabajo mucho conmigo mismo, en mi interior, tratando de mantener la calma", comenzó a explicar el mandatario ante la atenta mirada de la familia mendocina. Luego, Macri hizo alusión a una de las cuestiones que más preocuparon durante estos meses: "Me tocaron seis tormentas seguidas", afirmó. A pesar de la coyuntura, el Presidente subrayó: "Tengo que estar tranquilo, no volverme loco porque si me vuelvo loco les puedo hacer mucho daño a todos ustedes"