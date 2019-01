Fragmento de un mitin de Podemos donde Teresa Rodríguez apela al "matriotismo andaluz". Seguramente esto ni sea noticia ni digno de meneo, en 4 años he publicado sólo 2 noticias en Menéame y no es mi intención ofender a Podemos (estoy afiliado al mismo) ni a uno sólo de sus seguidores pero esto me ha dejado tal cuerpo que no sé ni cómo sentarme y quería compartirlo con la comunidad.