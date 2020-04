Un matrimonio de Valladolid y sus 11 hijos, confinados y con coronavirus

Si la actual situación de encierro que viven muchas familias en sus pisos puede resultar en ocasiones complicada, se puede llegar a rizar el rizo hasta límites insospechados. Los padres y sus 11 hijos, de entre los 14 años y los 18 meses. "Cuando me dijeron que me tenía que aislar en un cuarto con baño me entró la risa, el virus ya flotaba por la casa. De hecho, mi marido ya empezaba a encontrarse mal, es una situación muy especial,Parece que no termina de marcharse, todavía no lo hemos soltado porque somos muchos. "