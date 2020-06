Masturbación: su definición, sus causas, sus consecuencias perjudiciales y cómo evitarla

Definición. Por tanto, así ha dicho el Señor: Por cuanto te has olvidado de mí, y me has echado tras tus espaldas, por eso, lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Ezequiel 23:35 Llamamos masturbación a la práctica sexual que consiste en estimular las partes genitales (la mayoría de las veces con las manos) para obtener o dar placer. Es un arma del diablo, también es un medio por el cual el diablo pasa para destruir toda tu vida, es una forma de matarte poco a poco espiritualmente.