Por qué la masturbación debería enseñarse en las escuelas [FRA]

Que la masturbación sea un tabú tiene consecuencias muy negativas. Yo lo descubrí en 6°, descubrí que yo no había descubierto el "orgasmo". ¿Cómo no había podido enterarme antes? Fui autodidacta pero habría preferido que me lo hubiesen explicado. Si se enseñase, se hablaría mejor de sexo en las escuelas. El escenario es peor aún para las niñas pues los niños lo aprenden antes. Las mujeres aprenderían que la estimulación vaginal no es la única forma de obtener placer ni que su rol tenga que ser siempre pasivo.