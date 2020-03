Masters of naming: cuando el nombre de tu negocio es un chiste

Si estás en Tasca Txondo, lo mejor que puedes hacer es comerte unas buenas conservas Potorro. O quizá tienes el día perro y prefieres tirar de comida a domicilio. En ese caso podrías llamar a Catering Hepburn, a Gili Pollos o, si te va más el plan sano, a Vegans and Roses. No maten al mensajero. Estos juegos de palabras no nacen de quien esto suscribe, son nombres de negocios reales, todos ellos recopilados en la descacharrante web Masters of naming.