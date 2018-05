Lo que sé del máster de Pablo Casado (Ignacio Escolar)

Este lunes declaré como testigo ante la jueza que investiga el máster de Cifuentes. Me preguntó si en eldiario.es habíamos investigado otras promociones del mismo máster y le hablé de estas noticias sobre Pablo Casado. La jueza me hizo varias preguntas más y unas horas después, tras mi declaración, decidió ampliar la investigación. 1. Es el mismo centro, tutor y universidad que Cifuentes. 2. Aprobó dos tercios (el máximo legal) por convalidaciones. [...] 5. No fue a clase.