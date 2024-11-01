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Massive Attack y Tom Waits se unen en una canción para criticar la "política neofascista" de Trump

Massive Attack y Tom Waits se unen en una canción para criticar la "política neofascista" de Trump  

Massive Attack ha calificado esta colaboración como un hito artístico en una nota de prensa, así como una respuesta a la situación política actual. “Es un honor profesional colaborar con un artista de la talla, la originalidad y la integridad de Tom, pero este tema llega en un clima de caos”, afirma la banda. “En todo el hemisferio occidental, el autoritarismo estatal y la militarización de las fuerzas policiales se están fusionando de nuevo con la política neofascista”

| etiquetas: massive attack , tom waits , videoclip
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1 comentarios
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SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Buena mezcla.
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menéame