El masculino genérico criminaliza a los hombres

Cito textualmente a la ministra Irene Montero, invitada al programa 'La hora de la 1'. “El masculino neutro es político y tiene una función política en la sociedad muy clara: decirnos a las mujeres, desde que somos muy pequeñitas, que no valemos para las cosas importantes. Que no valemos para ser científicas, que no valemos para ser médicos o médicas, que no valemos para las cosas que son importantes en la sociedad. Y se nos invisibiliza en la educación, en los libros, en todos los referentes en los medios de comunicación”.