¿Mascarillas para todos? La ciencia dice que sí.

¿Confundido acerca del uso de las mascarillas? Seguro, es complicado. Pero no tan complicado como algunos personas implican. Nosotros hemos mirado a la ciencia (ver nuestros estudios Face Masks Against COVID-19: An Evidence Review — ¡con 84 referencias! — y Face masks for the public during the covid-19 crisis). Aquí está un resumen de las diferentes fuentes de evidencia, y nuestra opinión acerca de lo que esto significa.