Las mascarillas SÍ sirven contra el coronavirus. Toda la población debería usarlas

Estos días estamos oyendo constantemente por parte de las autoridades sanitarias, y por parte de muchos divulgadores, que no tiene utilidad que la población general sana use mascarillas contra el SARS-CoV-2, virus causante de la enfermedad COVID-19, ¿pero es esto cierto? ¿Qué nos dice la evidencia científica? ¿Solo sirven para evitar transmitir el virus pero no sirven para proteger al que lleva puesta la mascarilla? ¿Y no son efectivas en las epidemias?